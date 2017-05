ARMS: svelato il peso del nuovo picchiaduro di Nintendo

Secondo quanto rivela un'immagine pubblicata recentemente su reddit,, picchiaduro in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 16 giugno, peserà 2.2GB (circa il 7% della memoria totale della console). In questo caso parliamo del peso della versione UK del gioco, che potrebbe leggermente differire da quella italiana per motivi di localizzazione.

Ricordiamo che i possessori di Nintendo Switch potranno provare con mano ARMS grazie al Global Test Punch che si terrà nei giorni 27/28 maggio e 3/4 giugno. La versione di prova permetterà di vestire i panni di svariati personaggi, quali Ribbon Girl, Spring Man, Master Mummy, Min Min, Helix, Ninjara e Mechanica. Proprio poche ore fa, è stato inoltre confermato che ci saranno in tutto tre stage in cui sarà possibile prendere parte ai match.

ARMS sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 16 giugno 2017.