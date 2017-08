ARMS: un teaser anticipa l'arrivo del nuovo lottatore

Dando credito alle ipotesi fatte alcuni giorni fa,ha quest'oggi pubblicato un breve video teaser che anticipa l'arrivo del prossimo lottatore che si unirà al roster di, picchiaduro disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Il teaser, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, non ci dà una chiara visione di questo nuovo personaggio: un effetto grana aggiunto in fase di editing, infatti, mantiene l'identità del personaggio avvolta nel mistero.

Con tutta probabilità, Nintendo farà un annuncio ufficiale nei prossimi giorni; vi consigliamo quindi di rimanere sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità. Stando ad un'immagine pubblicata recentemente da Nintendo, è plausibile aspettarsi anche l'arrivo di un nuovo stage.