Arms: tutte le novità dal Nintendo Direct dedicato al gioco

Grazie alle nuove informazioni rivelate durante il Nintendo Direct dedicato ad Arms, scopriamo le diverse modalità che saranno presenti nel bizzarro picchiaduro della grande N. Oltre al combattimento saranno inclusi anche delle modalità sportive, e le lobby online saranno in grado di ospitare fino a 20 giocatori.

Giocatore singolo

Scontro:

Rappresenta la modalità più comune. Durante l'incontro appaiono sul ring sia bombe che oggetti curativi per il lottatori.

Scontro a squadre:

Negli Scontri a squadre due contro due i compagni di squadra sono legati tra loro, costringendo gli alleati a restare sempre vicini. Bisognerà prestare attenzione però ai propri pugni, in quanto si potranno ferire i propri compagni di squadra.

Pallavolo:

Nella Pallavolo bisogna mandare una palla esplosiva nel campo dell'avversario. Vista la capacità delle braccia di allungarsi notevolmente, sarà consentito oltrepassare la rete con i propri pugni.

Basket:

Una versione intensificata della pallacanestro, dove bisogna afferrare l'avversario e infilarlo letteralmente nel canestro. Si possono fare sia schiacciate che canestri dalla distanza da tre punti.

Tiro al bersaglio:

In questa modalità è necessario colpire il maggior numero di bersagli che si presenteranno a schermo. Colpendo contemporaneamente più bersagli si avrà un bonus punti aggiuntivo.

La sfida dei 100:

Una sfida nella quale appaiono 100 nemici in sequenza uno dopo l'altro.

Prova armi e Allenamento:

La Prova armi vi permette di provare diverse combinazioni di armi, e nell'Allenamento potrete esercitarvi in diverse prove.

Palio delle armi

Durante i combattimenti i giocatori guadagneranno in premio della valuta da utilizzare all'interno del gioco. Questa potrà essere spesa per partecipare al Palio delle armi, una modalità a bersagli nella quale è possibile vincere nuovi equipaggiamenti. In aggiunta, se doveste ricevere un'arma già in vostro possesso, le due si accumuleranno fornendo maggiori danni durante gli scontri.

Multiplayer online

Amichevoli:

Nelle amichevoli online si può partecipare a diverse modalità multigiocatore. La lobby di gioco potrà ospitare 10 console e fino a 2 giocatori per ognuna di esse, per un massimo di 20 giocatori. Sarà possibile partecipare a incontri per due, tre o quattro giocatori, e il sistema di gioco dividerà i partecipanti in base al loro livello di abilità.

Incontri ufficiali:

I giocatori più navigati potranno usufruire di questa tipologia d'incontro che consiste in match classificati, che offre solo scontri uno contro uno. Vincendo si aumenterà di grado e viceversa. Per partecipare basterà selezionare la modalità, e mentre il sistema ricerca un avversario si potrà continuare a giocare in altre modalità. Una volta trovato una corrispondenza, l'incontro inizierà immediatamente.

Multiplayer locale

Potranno essere connesse fino a otto console Nintendo Switch in Modalità Wireless per permettere ad altrettanti giocatori di partecipare a partite in stile Amichevoli. Ovviamente ci si potrà sfidare anche in scontri uno contro uno.

Arms sarà disponibile il prossimo 16 giugno esclusivamente su Nintendo Switch.