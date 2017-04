ARMS uscirà il 16 giugno su Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct da poco concluso è stata annunciata la data d'uscita di ARMS, fighting game in esclusiva per Nintendo Switch. È stato inoltre presentata Min Min, un nuovo personaggio che si aggiunge al roster di lottatori.

ARMS sarà disponibile nei negozi il 16 giugno solo su console Nintendo Switch. Guadagnando valuta in-game attraverso i combattimenti, potranno essere acquistate nuove Arms, le armi che danno il nome al titolo. I giocatori saranno inoltre in grado di combinare le Arms utilizzandone due tipi diversi. In allegato alla notizia trovate le prime immagini di Min Min, che ha come Arms caratteristica un dragone.