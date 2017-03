Arms uscirà su Nintendo Switch il 2 maggio 2017?

è uno dei titoli più attesi dai possessori di Nintendo Switch. Come dichiarato dain passato, il picchiaduro arcade dovrebbe fare il suo debutto in primavera, ma, come fatto notare da My Nintendo News, l'uscita del titolo su Amazon Italia viene al momento fissata al 2 maggio 2017.

È possibile che la data sia un semplice placeholder, quindi invitiamo i nostri lettori a prendere la notizia con la dovuta cautela, nel mentre attendiamo maggiori informazioni da parte di Nintendo.

Arms rimane al momento atteso durante la prossima primavera su Nintendo Switch. Nelle scorse settimane è emerso un nuovo video gameplay tratto dal picchiaduro, e sono stati mostrati i personaggi facenti parte del roster di gioco. Per tutte le news principali della settimana, vi rimandiamo infine al nostro articolo di riepilogo.