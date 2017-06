è un'esplosione di audacia e originalità: il gioco si rivela un titolo profondo, sfaccettato e tecnico. Il picchiaduro diriscopre e rielabora il vero fondamento del genere, imponendo ai giocatori di allenare i loro rilessi ed il loro tempismo.

ARMS possiede dunque una struttura ludica eccezionale, se si esclude qualche piccolo problema di bilanciamento. Dispiace soltanto che l'offerta contenutistica, sia in singolo che in multiplayer, non tenga sempre il passo con quella di altri congeneri. Ciononostante, l’opera di Nintendo riesce a far breccia nel cuore dei giocatori come solo poche IP inedite sono davvero in grado di fare.