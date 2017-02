Arriva la prima recensione di Zelda Breath of the Wild: EDGE lo premia con un 10

Il mensile britannicoha pubblicato il suo ultimo numero: solo un giocoè stato analizzato, e si tratta dell'attesissimo

A quanto pare, Zelda: Breath of the Wild è stato analizzato dai colleghi britannici sia in versione Switch che Wii U. Di seguito, alcune delle note di maggiore rilevanza emerse nella recensione.

Il gioco è molto denso

Il giocatore potrà spaziare molto nella mappa ed è molto facile che venga distratto da dozzine di elementi diversi: "un assoluto e incessante piacere in cui perdersi"

Più di 100 santuari con molteplici funzionalità

Quattro bestie devono essere 'esorcizzate' con un paio di missioni secondarie, un dungeon finale e un boss per ogni esemplare

Focalizzandosi sulla main quest, la longevità si attesa sulle 20 ore

Si disporrà di tutti gli strumenti necessari dopo aver affrontato quattro santuari

La versione Wii U presenta sporadici cali di framerate nei momenti più concitati, ma raramente arriva a compromettere drasticamente la fluidità di gioco

EDGE è rimasta assolutamente colpita dal nuovo capitolo di Zelda, tanto da premiarlo col massimo dei voti: un 10 pieno. In calce all'articolo, potete dare uno sguardo alla cover del nuovo numero della rivista, dedicato proprio alla nuova avventura di Link.

Sicuramente una notizia incoraggiante, in attesa che il 3 marzo Zelda: Breath of the Wild arrivi sugli scaffali di tutto il mondo nei formati Switch e Wii U. Di recente, è stato pubblicato un nuovo concept art del gioco raffigurante uno dei nemici che affronteremo nel mondo di Hyrule.