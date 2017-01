EA smentisce: FIFA per Switch non sarà un port delle versioni old gen

Alcuni giorni fa vi avevamo riferito come, secondo le fonti vicine a Eurogamer.net,sarebbe arrivato sutramite un port delle versioni PlayStation 3 e Xbox 360 del calcistico di. La smentita arriva oggi da Peter Moore di EA, che ha voluto ribadire il concetto già espresso nel comunicato di annuncio

"Lascia che ti aiuti qui... L'esperienza di FIFA costruita appositamente per Nintendo Switch", le parole di Moore a Tom Philips di Eurogamer.net che per primo aveva avanzato l'ipotesi. Sembrerebbe, quindi, che FIFA arriverà sulla nuova console della grande N in una veste personalizzata, che non rispecchierà - quantomeno non in maniera identica - né quella per PS3/Xbox 360, né quella per PS4/Xbox One.

In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che FIFA 17 è disponibile per PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360.