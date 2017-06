Arriva una statua commemorativa per celebrare il 25° anniversario di Sonic

Per celebrare il 25° anniversario di, i ragazzi dihanno presentato una nuova action figure che ritrae il porcospino blu nella celebre posa della corsa. La statuetta può essere pre-ordinata a partire dal 6 giugno al prezzo di $285.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato un video in cui First 4 Figures ci presenta la nuova statuetta commemorativa di Sonic: non trovate che sia molto bella? Per effettuare il pre-order potete andare a questo indirizzo. Con l'arrivo di Sonic Mania e Sonic Forces sempre più vicino, non vediamo l'ora che il porcospino blu torni a sfrecciare sui nostri schermi.

