ArThieves di Stupidi Pixel sarà a Svilupparty 2017

Fra i numerosi team indipendenti italiani che presenzieranno a Svilupparty 2017, abbiamo anche i ragazzi di, che coglieranno l'occasione per tornare a mostrarenella versione internazionale).

L’obiettivo di ArThieves è quello di gestire un museo: trovare le migliori opere da esporre, aumentare la popolarità per attirare più visitatori, ampliare l’edificio e, ultimo, ma non meno importante, installare sistemi di sicurezza per la lotta contro i ladri che verranno durante la notte. Tutto senza tralasciare una buona dose di stupidità.

In apertura trovate un trailer del gioco, con cui potete farvi una prima idea sulle meccaniche di gioco e sullo stile grafico. Il titolo rimane tuttora in via di sviluppo; per rimanere costantemente aggiornati sulle sue novità, vi consigliamo di seguire il sito ufficiale di Stupid Pixel o la pagina Facebook del gioco.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio.