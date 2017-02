Artwork e dettagli per Project Prelude Rune, nuovo RPG di Square Enix

ha da poco annunciato "", nuova IP in sviluppo presso lo studio, recentemente formato dalla compagnia. Si tratterà di un RPG a tema fantasy curato da, e il produttore giapponese ha voluto parlare di questo nuovo progetto in alcune interviste, spiegandone ispirazioni e dettagli.

Di seguito, ecco riassunti i punti salienti dei quali Hideo Baba ha discusso nella sua intervista con il magazine giapponese Famitsu.

Hideo Baba, noto per la serie Tales, si è rivolto a Square Enix solo nello scorso mese di ottobre. Il Presidente della compagnia, Yosuke Matsuda, ha voluto affidargli così la realizzazione di una nuova IP, insieme al compito di scoprire nuovi talenti nell'ambito dello sviluppo, ed in seguito è nato lo studio Istolia. Il significato del nome risiede nel concetto che sta alla base del team, ovvero l'intento di creare nuove storie.

Per questo nuovo titolo in sviluppo, Baba vorrebbe esprimere gentilezza e calore, per questo il gioco non avrà ambientazioni o temi violenti. Il suo intento è quello di creare un mondo che attiri i giocatori. Il produttore vuole trarre ispirazione dai fumetti e dagli anime che leggeva in gioventù, e tornare alle origini del fantasy, includendo nel mondo di gioco varie razze, come elfi, nani, e figure della mitologia nordica.

Infine, Hideo Baba non si è voluto esprimere riguardo al periodo di uscita di gioco. In merito alle piattaforme di destinazione, ha specificato che gli piacerebbe vedere il gioco su home console, ma che non vorrebbe rinunciare all'opportunità di sfruttare anche gli smartphone. Il produttore è intenzionato a portare il gioco anche in Occidente.

In calce alla notizia potete trovare degli artwork rappresentativi di Project Prelude Rune.