Ascoltiamo la colonna sonora di Halo Wars 2

Le musiche disono sempre state uno degli elementi più elogiati della saga e anche se oggi i compositori dei primi titoli non lavorano più alla serie, le colonne sonore continuano a essere ampiamente apprezzate. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare quella di, lo strategico in tempo reale in arrivo a breve.

343 Industries ha infatti caricato su souncloud 21 brani della soundtrack. Le musiche sono composte da Gordy Haab, conosciuto per il suo lavoro su Star Wars: Battlefront e Star Wars: Knights of the Old Republic, e Finishing Move, un gruppo che include Brian Lee White e Brian Trifon. Halo Wars 2 uscirà il 21 febbraio 2017 su Xbox One e PC; a partire dal 18 febbraio potrete provarlo in anteprima presso la Microsoft House di Milano.