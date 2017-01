, titolo sviluppato e pubblicato da, è ora disponibile per PC e PlayStation 4. Si tratta di un'avventura thriller in prima persona a tinte horror, che prende spunto da serie TV largamente acclamate come Twilight Zones, X-Files e Black Mirror.

Di seguito vi riportiamo una breve descrizione del titolo fornita dalla software house indipendente: "Ti svegli per ritrovarti intrappolato all'interno di una macchina sperimentale... Un marchingegno costruito per far rivivere i propri ricordi. Non ricordi più perché tu ci sia entrato, ma una voce artificiale ti guida. Cercando di fuggire, affronterai ricordi che probabilmente non vorresti rimembrare".

Asemblance è disponibile ora su PlayStation 4 e su PC, via Steam.