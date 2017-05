Aspettando Prey: System Shock 2 e BioShock giocati su Twitch

Tra pochissimi giorni,arriverà nei negozi, per ingannare l'attesa andranno in onda su Twitch questa settimana due livestream speciali dedicati a, due titoli a cui il progetto disi ispira apertamente, come dichiarato più volte anche dagli stessi sviluppatori.

Di seguito, gli appuntamenti previsti:

System Shock 2 - Martedì 2 Maggio alle 17:00

Uscito nel 1994 e sviluppato da Looking Glass Studios, System Shock 2 è un gioco ancora oggi ricco di sfumature, con una trama coinvolgente e un gameplay ricco di sfumature. Un sequel è atteso per il 2018.

BioShock - Giovedì 4 Maggio alle 17:00

Il primo BioShock viene considerato uno dei migliori titoli della scorsa generazione, evoluzione ed erede spirituale di quel System Shock 2 citato poco sopra. Riscopriamo insieme il capolavoro di Ken Levine.

