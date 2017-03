Assassin's Creed Empire: nuovi rumor su ambientazione e grandezza della mappa

Con il passare delle settimane, i rumor sul non ancora annunciato, il (presunto) prossimo capitolo della serie, si fanno sempre più insistenti e numerosi. Oggi sono emerse nuove voci di corridoio sul portale polacco GRYOnline.

Gli ultimi dettagli condivisi ribadiscono che il gioco è ambientato nell'Antico Egitto ed è una sorta di prequel della saga. Ci viene rivelato, inoltre, che il protagonista è un ex schiavo e lontano antenato di Altair, Ubisoft Montreal si sta occupando dello sviluppo e la mappa sarà tre volte più grande di quella di Assassin's Creed Blackflag. Ricordiamo che secondo recenti indiscrezioni Assassin's Creed Empire uscirà a ottobre 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4. In attesa di notizie ufficiali da parte di Ubisoft, vi invitiamo a prendere queste informazioni come dei semplici rumor.