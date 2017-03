Assassin's Creed Empire uscirà a ottobre su PC, Xbox One e PS4?

Il rivenditore svizzero Alcom ha inserito in listino il non ancora annunciato, presunto nuovo episodio della seriein arrivo (secondo quanto riportato sulla pagina del prodotto) entro la fine dell'anno.

Nello specifico, il negozio online parla di un lancio previsto per ottobre 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre la tanto rumoreggiata versione per Switch non viene citata. Nel momento in cui scriviamo, Ubisoft non ha ancora annunciato il prossimo capitolo di Assassin's Creed, ambientato (stando a numerosi rumor) in Egitto. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite in merito.