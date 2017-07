Assassin's Creed II e Monteriggioni: un incontro avvenuto quasi per caso

Un articolo di recente pubblicato sul sito ufficiale di(Italian Videogame Program) ha portato alla luce dettagli interessanti riguardanti la presenza di Monteriggioni in, e più precisamente le motivazioni che hanno spinto il team a includerlo nel gioco. Quando si dice, non tutti i mali vengono per nuocere...

Come si legge nell'articolo, riportato in calce alla notizia, il team inizialmente non aveva intenzione di includere Monteriggioni nel gioco, preferendo invece luoghi come Roma, Venezia, Firenze, Forlì e San Gimignano, ovvero località molto significative nel Rinascimento. Ma Alberto Coco, direttore marketing di Ubisoft Italia, racconta: "Era già sera e buio quando il team di canadesi di Montréal passò con il pulmino sotto la rocca di Monteriggioni. La pioggia li aveva colti all’uscita di Roma e li aveva accompagnati lungo tutto il tragitto, ma lì, proprio lì sotto Monteriggioni, la pioggia si era trasformata in un diluvio che rendeva difficile proseguire. Fu per questo che il team, tra cui c’era il direttore creativo Patrice Désilets e Corey May, lo sceneggiatore, si ritrovò a Monteriggioni. Videro le mura che cingevano il paese come una corona, le torri, il borgo e se ne innamorarono".

A quanto pare, quindi, fu proprio il caso a influenzare questa scelta, ed i disagi di un temporale si rivelarono invece portatori di grande ispirazione. Come si legge nel documento, però, Monteriggioni è stato scelto spesso tra le ambientazioni dei videogiochi, grazie al grande valore artistico del luogo. Per ulteriori dettagli, vi rimaniamo all'articolo di iViPRO.