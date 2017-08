Assassin's Creed Origin's è meno scriptato: ogni playthrough sarà unico

Durante un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di PC Gamer, il game director diJean Guesdon ha dichiarato che la nuova avventura sarà più libera e meno scriptata rispetto ai precedenti capitoli. Due giocatori non vivranno mai lo stesso playthrough.

"Quando abbiamo iniziato il processo di sviluppo circa tre anni e mezzo fa, volevamo che il gioco potesse offrire un'avventura di più ampio respiro, e per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un grande ambientazione senza soluzione di continuità. Ci siamo avvicinati a questo traguardo con Assassin's Creed IV: Black Flag, adesso vogliamo replicare quel senso di scala e di libertà anche sulla terraferma, mettendo a disposizione un intero paese esplorabile. Queste ambizioni ci hanno costretto ad allungare i tempi di sviluppo, in modo da garantire una qualità di alto livello." spiega il game director.

Proseguendo nell'intervista, Guesdon ha voluto sottolineare che in Assassin's Creed: Origins ogni giocatore sarà in grado di vivere la propria personale avventura, in modo completamente diverso da tutti gli altri: "Volevamo che i giocatori fossero in grado di vivere la loro personale esperienza, il che implica una progressione meno scriptata e meno guidata rispetto al passato. Abbiamo creato un mondo, lo abbiamo arricchito con dozzine di quest e personaggi che vi racconteranno la loro storia. Mentre esplorerete il mondo di gioco, accadranno molte cose. E due persone diverse non potranno mai vivere la stessa esperienza, è semplicemente impossibile che ciò accada."

Infine, il game director ha dichiarato che il mondo di gioco sarà ancora più vivo e dinamico, grazie ai miglioramenti apportati all'intelligenza artificiale: "Abbiamo rielaborato l'IA in modo che gli esseri viventi presenti nel mondo di gioco risultassero più credibili. I leoni andranno a caccia di antilopi, i coccodrilli attaccheranno gli ippopotami e le ambientazioni saranno più vive che mai."

Nell'attesa che Assassin's Creed: Origins venga pubblicato il prossimo 27 Ottobre su PC, PS4 e Xbox One, vi lasciamo con un video gameplay inedito di 19 minuti.