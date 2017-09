Assassin's Creed Origins: annunciata la modalità Discovery Tour

Nella giornata odierna,ha rivelato i primi dettagli sulla modalità, in arrivo all'interno dinel corso del 2018 con un aggiornamento gratuito.

Più che una modalità di gioco vera e propria, il Discovery Tour sembrerebbe porsi come un'esperienza interattiva di stampo educativo. Grazie a questa inedita funzionalità, Ubisoft permetterà ai giocatori di visitare gli affascinanti ambienti dell'Antico Egitto, di approfondire le origini storiche dei luoghi visitati e di interagire con oggetti e strutture di vario genere.

"In questa modalità dedicata, i giocatori possono muoversi liberamente e interagire con il mondo 3D presente in Assassin's Creed: Origins, scevro da combattimenti, storia o limiti di tempo. Da Alessandria a Melfi, passando per il Nilo e il Gran Mare di Sabbia, i giocatori potranno immergersi come mai prima d'ora nella ricca storia dell'Antico Egitto. Discovery Tour offre dozzine di tour guidati curati da storici ed egittologi, ognuno dei quali specializzati in un aspetto diverso dell'Egito Tolemaico, come ad esempio le Grandi Piramidi, la mummificazione o la vita di Cleopatra".

Jean Guesdon, creative director di Origins, ha inoltre aggiunto: "Sin dall'inizio, il franchise di Assassin's Creed ha sempre esplorato momenti cruciali della storia, dalla Terza Crociata al Rinascimento italiano, e quest'anno l'Antico Egitto. Discovery Tour è un sogno che diventa realtà".