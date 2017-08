Assassin's Creed Origins avrà il mondo più vasto mai visto nella serie

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di, dedicato alla vastità del mondo di gioco. Nel video il Game Directorconferma come il nuovo episodio della serie possa godere della mappa più vasta mai implementata in un gioco della serie.

"Il mondo che abbiamo costruito è il più grande mai visto in un gioco di Assassin's Creed. In termini di contenuti è sicuramente il mondo più vasto, vogliamo che i giocatori possano giocare ore e ore anche solo semplicemente esplorando la mappa, che vi assicuro è molto ampia. Imponente, direi."

Assassin's Creed Origins sarà disponibile dal 27 ottobre su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One e PC Windows, nessuna notizia riguardo eventuali futuri porting per Switch.