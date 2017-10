Assassin's Creed Origins avrà il Photo Mode e supporterà i salvataggi multipli

Tramite una serie di Tweet il Game Director diha svelato nuovi dettagli sul gioco. Nello specifico,ha confermato la presenza del Photo Mode e dei salvataggi multipli.

La Modalità Foto permetterà di catturare, salvate e condividere screenshot, non è chiaro però se saranno presenti filtri o opzioni specifiche per migliorare gli scatti. Inoltre, sono stati confermati i salvataggi multiplayer anche se non sappiamo quanti slot avremo effettivamente a disposizione.

Infine, Ismail ha svelato che in Modalità Discovery Tour sarà presente la voce di un narratore, il quale ci porterà alla scoperta delle meraviglie dell'Antico Egitto. Assassin's Creed Origins sarà disponibile dal 27 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.