Assassin's Creed Origins: contenuti di gioco speciali e premi con Monster Energy

ha annunciato una partnership tra, dando ai giocatori l'opportunità di accedere a premi e contenuti di gioco speciali acquistando le lattine dipersonalizzate con i celebri personaggi del nuovo capitolo.

Per celebrare il lancio di Assassin’s Creed Origins, più di 500 milioni di lattine di Monster saranno personalizzate con i celebri personaggi del gioco, tra cui Bayek. A partire dal primo ottobre la partnership includerà anche 3 lattine da collezione, una serie di fantastici premi e un importante supporto commerciale in diversi paesi europei.

Contenuti di gioco sbloccabili

Dall’inizio di ottobre fino alla fine di dicembre 2017, i giocatori avranno l’opportunità di acquistare una serie di lattine dedicate ad Assassin’s Creed, tutte in grado di sbloccare alcuni contenuti di gioco, riscattando i codici a questo indirizzo. Le singole lattine offriranno un pacchetto di risorse di gioco, come Ferro, Legno e Pelle di animali, oppure pacchetti di valuta (Dracme), che aiuteranno i giocatori a progredire più velocemente nel gioco. Le lattine in confezione da quattro sbloccheranno alcune armi uniche, come la spada Lama di Sabbia, la pesante Spaccafaccia, lo Scettro di Thaati e il Arco della Pioggia.

Grazie alla partnership, i fan potranno aggiudicarsi anche altri fantastici premi, tra cui console, copie di Assassin’s Creed Origins, frigoriferi da gioco Monster Energy ed esclusivi capi d’abbigliamento Monster Energy.