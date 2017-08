Assassin's Creed Origins: ecco il nuovo gameplay trailer 'Gioco di Potere'

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer in italiano di, presentando le dispute tra grandi e potenti figure storiche come Cleopatra, Giulio Cesare e Tolomeo XIII, il Faraone d'Egitto. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come da tradizione per la serie, la storia del nuovo Assassin's Creed: Origins vedrà alcune importanti figure storiche prendere parte alle antiche dispute tra Templari e Assassini. Ricordiamo che in occasione della Gamescom 2017 di Colonia è stata svelata una nuova città presente all'interno del gioco, di cui vi abbiamo parlato nella nostra Video Anteprima.

Sulle nostre pagine trovate anche un altro trailer dedicato all'ambientazione di Assassin's Creed: Origins e un video gameplay di oltre 15 minuti tratto dalla versione Xbox One X.