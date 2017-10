Assassin's Creed Origins: ecco oltre 30 minuti di gameplay in 4K su Xbox One X

Grazie ad un video in 4K della durata di oltre 30 minuti condiviso da Polygon, possiamo apprezzaresu, la nuova potente console mid-gen di

Le immagini propongono diversi scenari, sia di acqua che di terra, e mostra il cambiamento di direzione intrapreso da Ubisoft sul combat system, elemento che da troppo tempo non veniva modificato nella produzione. Stando alle informazioni apprese, il titolo saprà fornire ulteriori dettagli sulla nascita della confraternita.

Vi lasciamo alla visione del video, ricordandovi che Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Sarà inoltre possibile acquistare il gioco in bundle con la console Xbox One S.