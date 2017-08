La conferenza che sta tenendoin occasione della Gamescom 2017 in queste ore, si apre con uno spazio dedicato ad, attesissimo nuovo capitolo della serie.ha deciso di pubblicare per l'occasione un nuovo trailer per il gioco, che ne mostra atmosfere e ambientazioni.

Potete trovare il filmato riportato in apertura, ricordiamo che Assassin's Creed Origins è attualmente in sviluppo per Xbox One, PS4 e PC, e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 27 ottobre.