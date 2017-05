Assassin's Creed Origins: emergono nuovi dettagli sul gioco Ubisoft

Lo stesso insider che ha condiviso ladiha pubblicato su Reddit anche nuovi interessanti dettagli sul prossimo episodio della saga. Riportiamo di seguito le informazioni trapelate, pur ribadendo come al momento si tratti solamente di rumor non confermati.

L'insider Ummmlolwtf fa sapere che il gioco è sviluppato da un team composto in larga parte dagli stessi membri che hanno lavorato su Assassin's Creed IV Black Flag, Ashraf Ismail dovrebbe essere il direttore del progetto mentre Darby McDevitt si sta occupando della trama.

L'Antico Egitto viene confermato come ambientazione principale, indicativamente il gioco sarà ambientato tra il 2494 e il 2345 BC. Il protagonista dovrebbe essere equipaggiato con scudo, lancia e arco, almeno a giudicare dall'immagine trapelata nei giorni scorsi. Presenti anche navi (ma probabilmente non le battaglie navali, a differenza di quanto riportato inizialmente) e cavalli da cavalcare. Sarà possibile inoltre controllare anche un'aquila. Il combat system viene definito simile a quello di The Witcher 3 Wild Hunt, per quanto riguarda i contenuti inoltre si parla di un gioco più grande di circa tre volte rispetto ad Assassin's Creed 4. Desmond Miles non apparirà nel gioco.

Assassin's Creed Origins (titolo non ufficiale) verrà svelato alla fine di maggio, con reveal completo previsto per l'E3 di Los Angeles, alla fiera americana il publisher pubblicherà un cinematic trailer, un gameplay trailer e metterà a disposizione della stampa una demo. L'uscita sembra essere prevista per il mese di ottobre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC mentre non sembra esserei n programma una versione per Nintendo Switch.