Assassin's Creed Origins e Far Cry 5 trapelano nel listino di un rivenditore

Un dipendente (rimasto anonimo) di un negozio di videogiochi non meglio specificato ha rivelato su Reddit di aver "scovato" due interessanti titoli nel database dei prossimi prodotti in distribuzione, ovvero

Assassin's Creed Origins potrebbe essere il tanto rumoreggiato nuovo episodio di Assassin's Creed ambientato nell'Antico Egitto e in arrivo a fine anno, anche se per il momento il publisher francese non ha ancora rivelato nulla in merito.

Nei giorni scorsi, invece, si sono diffusi dei rumor su un nuovo episodio di Far Cry, prontamente smentiti dal publisher. Non è comunque escluso che Far Cry 5 possa effettivamente uscire nel prossimo futuro, al momento però non ci sono conferme sull'esistenza del quinto episodio della saga.