Assassin's Creed Origins: i gadget di Ubicollectibles sono ora disponibili

: L'intera collezione di oggetti esclusivi dedicati adè ora disponibile: le statuine e le repliche della collezione disono ora in vendita nello store online di

Composta dalle statuine di Bayek e Aya, la Mela dell’Eden e la Lama celata, questa ricca e dettagliata collezione rappresenta i principali simboli del nuovo gioco della saga. Gli oggetti sono illustrati nel dettaglio nel trailer pubblicato in apertura, per acquistare i gadget di Assassin's Creed Origins potete visitare Ubisoft Store online.



Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One, con supporto per PS4 Pro e Xbox One X.