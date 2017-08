Assassin's Creed Origins: il Game Director ci parla del combat system

Dopo una pausa di due anni, la saga ditornerà alla ribalta con, capitolo che a quanto pare introdurrà una lunga serie di novità. Il sistema di combattimento, ad esempio, è stato profondamente rimaneggiato, e in questo filmato pubblicato oggi dail Game Dirdctor Ashraf Ismail ci illustra le nuove caratteristiche.

In questo episodio della serie il combat system sarà basato su un sistema di hitbox, ciò significa che l'efficacia dei nostri colpi dipenderà anche dalla distanza, dalla velocità e dalla posizione. Sarà possibile sferrare attacchi leggeri o pesanti, ogni arma avrà le proprie combo e alcune avranno effetti aggiuntivi come fuoco e veleno. Saranno presenti lance, mazze ferrate, grandi asce, bastoni, scettri, spade doppie e diversi tipi di archi, (es: da cacciatore, da guerriero, a cadenza rapida ecc). Affrontare più nemici contemporaneamente sarà particolarmente difficoltoso, tuttavia sarà possibile contrattaccare, parare, schivare e passare dal corpo a corpo all'utilizzo dell'arco molto rapidamente, senza spezzare il ritmo dello scontro. Assassin's Creed: Origins uscirà su PC, Playstation 4 e Xbox One il 27 ottobre 2017.