Assassin's Creed Origins: un leak svela il protagonista della timeline moderna

Mancano davvero pochi giorni all'uscita di, e i dettagli legati alla timeline ambientata nell'epoca presente sono ancora avvolti nel mistero. Un leak proveniente da AllGamesDelta, tuttavia, potrebbe aver svelato l'identità del protagonista moderno.

Chiaramente, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi sconsigliamo caldamente di proseguire con la lettura.

ATTENZIONE SPOILER

Nell'immagine condivisa si vede chiaramente che si tratta di una lei, e che si chiama Layla. Si tornerà nuovamente alla visuale in terza persona, alla quale eravamo abituati ai tempi di Desmond. Assassin's Creed Black Flag e Assassin's Creed Rogue proponevano invece una visuale in prima persona. Sembra inoltre che Layla si trovi in una tomba sotterranea, probabilmente proprio in Egitto. In ogni caso, non possiamo specificare se si tratti di una Templare o di un'Assassina. Giudicate voi stessi guardando l'immagine in fondo alla news.

Cosa ne pensate? Vi piace l'idea di impersonare una donna in epoca moderna? Assassin's Creed Origins è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 27 ottobre 2017. Vi ricordiamo che se lo prenotate su Amazon riceverete il Pacchetto Mercenario.