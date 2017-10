Assassin's Creed Origins non avrà collezionabili privi di significato

Una delle critiche più spesso mosse dai giocatori nei confronti della saga di, riguarda la massiccia presenza di collezionabili costantemente sparsi per la mappa di gioco che, per la maggior parte dei casi, non aggiungono molto all'esperienza complessiva, né in termini narrativi né di gameplay.

Ubisoft, a quanto pare, ha ascoltato e appreso dal feedback ricevuto per la realizzazione di Assassin's Creed: Origins. Il gioco, come infatti rivela il game director Ashraf Ismail, non includerà i "collezionabili fluttuanti".

"Non solo vorrete esplorare l'Antico Egitto perché pieno di meravigliose location, ma facendolo scoprirete qualcosa che avrà valore per voi, che si tratti di lore o di gameplay. Stiamo rimanendo alla larga da quelli che noi chiamiamo i 'collezionabili fluttuanti'. Vogliamo che le cose rappresentate nel mondo di gioco abbiano un significato".

Proseguendo, Ismail si è soffermato sulla realizzazione delle piramidi, la cui architettura è stata accuratamente ricreata in Origins, assicura il game director.

"Le piramidi hanno richiesto moltissimo tempo. Avevamo bisogno di trovare un equilibrio. L'architettura è rispettata quasi al 100%. Tutti i corridoi e le stanze sono esattamente le stesse. Gli stessi angoli! Abbiamo aggiunto le nostre stanze personali che non sono ancora state scoperte, ed è qui che abbiamo infuso il nostro lore. Ci è voluto molto tempo per creare il tutto in modo giusto".

Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Qui trovate un video gameplay in 4K giocato su Xbox One X.