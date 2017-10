Assassin's Creed Origins non conterrà lootbox da sbloccare con denaro reale

Nei giorni scorsi è trapelato sul web un video che mostrava il sistema didi: dopo la pubblicazione del filmato, alcuni giocatori hanno espresso dei dubbi legati alla presenza di microtransazioni a pagamento. Facciamo chiarezza sull'argomento.

Come riportato da Eurogamer.net, le casse sono vendute presso i bazaar sparsi per il mondo di gioco, acquistabili per 3.000 Dracma, ovvero la valuta virtuale del gioco. Quest'ultima non potrà essere ottenuta con denaro reale ma potrà essere accumulata semplicemente giocando.

In altre parole, non ci saranno microtransazioni con denaro reale e le casse potranno essere aperte utilizzando la valuta in-game ottenibile trovando tesori e monete. Secondo la descrizione riportata da Eurogamer, i loot conterranno uno scudo o una nuova arma casuale, senza possibilità di scelta.

Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, prenota il gioco su Amazon.it (al prezzo di 64.99 euro) per ricevere l'esclusivo Pacchetto Mercenario con armi speciali.