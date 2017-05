Assassin's Creed Origins: nuovi dettagli sulla componente online

Durante l'ultimo incontro con gli investitori, il CFO di Ubisoft Alain Martinez ha brevemente parlato del nuovo(nome in codice) che, come abbiamo appreso qualche minuto fa , uscirà entro marzo 2018.

Il dirigente ha confermato che tutti i futuri titoli a marchio Ubisoft presenteranno una forte componente online, anche se di tipo differente in base al progetto: ad esempio, il supporto dedicato a Ghost Recon Wildlands è diverso da quello di Rainbow Six Siege, e lo stesso varrà per il prossimo Assassin's Creed. Lo scopo dell'azienda francese è di ottenere più del 25% del ricavato dagli investimenti dei giocatori ricorrenti e Origins contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.