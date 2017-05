Assassin's Creed Origins: nuovi rumor sull'ambientazione, gameplay e altro

Da diversi giorni ormai si susseguono insistenti rumor su, il nuovo capitolo della celebre serie diin arrivo sul mercato entro il 31 marzo 2018, come confermato dall'ultimo report finanziario della società.

Secondo le nuove voci di corridoio, questa volta proveniente da 4chan, lo screenshot che è stato leakato pochi giorni fa proviene effettivamente da una build del gioco che verrà mostrata all'E3 con un trailer. Il gioco dovrebbe prendere luogo fra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo AC. Sappiamo che l'Antico Egitto dovrebbe quasi certamente rappresentare il setting principale dell'avventura: ciò che viene invece rivelato ora è che l'ambientazione greca è stata tagliata, e che sarà possibile esplorare solo parzialmente il Mar Mediterraneo a bordo della propria nave.

Il nome del protagonista del gioco sarà Belek: non sappiamo nulla su tale personaggio, ma i precedenti rumor parlavano di un Isrealita dalla personalità simile a quella di Altair. Il nome del protagonista facente parte del mondo contemporaneo, invece, sarà Charlotte (confermando, in questo modo, i protagonisti di sesso differente). In termini di gameplay, Belek potrà rubare, personalizzare e migliorare le sue navi. Per combattere (anche a bordo delle navi) si potrà servire della lama celata, in pieno stile Assassin's Creed I, o di un arco (si era parlato in precedenza anche di coltelli e lance).

Apparentemente confermato il ritorno delle tombe da esplorare, e delle torri; una volta che avremo scalato una di queste ultime, a differenza del passato, ci serviremo di una vera e propria aquila per analizzare l'ambiente circostante. Ci saranno inoltre le Anomalie Temporali, che porteranno il giocatore a vivere brevemente ambientazioni temporale completamente aliene dallo scenario principale.

Tutto ciò che è stato riportato non è fonte di informazioni ufficiali. In giornata, Ubisoft ha confermato che un nuovo episodio di Asssassin's Creed arriverà entro il corrente anno fiscale. Alcune voci di corridoio vogliono un reveal ufficiale del gioco fissato al prossimo 19 maggio.