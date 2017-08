Assassin's Creed Origins: nuovo gameplay e dettagli per la versione Xbox One X

ha quest'oggi fornito maggiori dettagli sulla versionedi, nuovo atteso capitolo della saga action-adventure che è recentemente tornato a mostrarsi nel corso della Gamescom 2017

Di seguito, trovate tutte le migliorie grafiche e tecniche che gli sviluppatori sono riusciti ad implementare grazie alla potenza aggiuntiva di Xbox One X:

Assassin's Creed: Origins usa la potenza dello Scorpio Engine per renderizzare il gioco in 4K su schermi che supportino tale risoluzione. I giocatori privi di pannelli 4K, potranno invece beneficiare della tecnica dell'oversampling, grazie alla quale otterranno una qualità grafica più nitida e dettagliata;

Con la feature Dolby Atmos , i giocatori si sentiranno davvero al centro dell'Antico Egitto, riuscendo a percepire più dettagli con una maggiore autenticità sonora;

Con l' HDR , il cielo apparirà ancora più realistico grazie all'implementazione di tanti piccoli cambi di colore. Il tramonto risulta spettacolare, e il fuoco e le torce producono un effetto più vibrante e gradevole. Le ombre utilizzano ora un buffer delle texture ancora più potente, così che possano apparire più dettagliate che su qualunque altra console;

La Draw Distance di elementi come fiori, erba, e ciottoli risulta essere il doppio rispetto a quanto sarà possibile vedere su Xbox One. E grazie alla quantità di memoria maggiore e alla più performante CPU di Xbox One X, sarà possibile mantenere modelli poligonali ancora più complessi;

La memoria di Xbox One X renderà infine possibile dei caricamenti sensibilmente ridotti durante gli spostamenti rapidi.

In testata trovate 19 minuti di gameplay inedito giocato proprio su Xbox One X. Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.