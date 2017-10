Assassin's Creed Origins: il nuovo trailer mostra la nascita della Confraternita

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato alla storia, in cui vengono raccontate le prime fasi che hanno portato alla nascita della Confraternita degli Assassini. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il protagonista Bayek, ultimo esponente dei Medjay e protettore dell'Egitto, si imbarca in un viaggio che lo porterà a lottare per salvare la propria gente dalle ombre. Da questa premessa parte la nuova avventura che verrà raccontata in Assassin's Creed Origins, nuovo capitolo della saga che prova a creare le basi di un nuovo inizio per la serie targata Ubisoft.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal prossimo 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.