Assassin's Creed Origins: il nuovo trailer ci presenta l'Ordine degli Antichi

Dopo il teaser che ne ha preannunciato l'arrivo, ecco cheha oggi pubblicato il nuovo trailer in 4K dedicato ad, nuovo atteso capitolo della serie che questa volta ci porterà a vivere le avventure dinell'Antico Egitto.

Il trailer ci presenta il nemico principale che affronteremo in Origins: l'Ordine degli Antichi, costituito da misteriosi ricercatori del potere degli ancestrali Dei dell'Egitto. Per quanto siano abituati ad occultare la propria presenza e ad agire in maniera discreta, essi detengono il controllo sull'intera nazione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha recentemente parlato della possibilità di abilitare la modalità 1080p/60FPS su Xbox One X, console sulla quale - dichiara la software house - il gioco darà il suo meglio dal punto di vista tecnico.