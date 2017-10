Assassin's Creed Origins: nuovo video gameplay in 4K su Xbox One X

In occasione di un recente evento preview tenuto da Ubisoft, la testata di DualShockers ha potuto provare nuovamente con mano l'attesa, sempre più vicino alla sua data di lancio fissata per il 27 ottobre.

In cima alla notizia trovate un filmato in 4K catturato da una Xbox One X: nella fattispecie, possiamo osservare lo svolgersi di una missione secondaria, oltre che apprezzare ancora una volta l'affascinante mondo dell'Antico Egitto ricreato dagli sviluppatori.

Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Qui potete dare un'occhiata ad un recente trailer cinematico; per sapere tutti gli ulteriori dettagli sul gioco di Ubisoft, vi consigliamo di leggere la nostra Anteprima.