Lo YouTuber "Centerstrain01" ha un nuovo lungo video gameplay diche mostra 30 minuti di gioco nella città di Menfi, una delle più ampie tra quelle presenti nel nuovo gioco

Il video (in 4K) è stato registrato in occasione della Gamescom di Colonia e mostra dunque la stessa build già vista in altri trailer e video gameplay. Assassin's Creed Origins sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, per promuovere il lancio Ubisoft ha annunciato l'Assassin's Creed Tour, con due tappe a Milano e Roma nel corso del mese di settembre.