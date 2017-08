Il recente video pubblicato damette in risalto l'ambientazione scelta per: l'Antico Egitto. Il nuovo capitolo della celebre saga metterà a disposizione dei giocatori la mappa più vasta mai creata in un titolo

La grandezza dell'area completamente esplorabile sarà inoltre completata da diversi dettagli, come NPC e animali che ne aumenteranno la densità. Le immagini propongono anche un assaggio dell'esplorazioni delle piramidi e dei loro misteri.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Su Xbox One X, nuova console di Microsoft in arrivo a novembre, raggiungerà risoluzioni fino a 4K.