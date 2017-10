Assassin's Creed Origins: outfit alternativo e loot box nel nuovo video gameplay

Il canale YouTube Centerstrain01 ha pubblicato un video gameplay esclusivo in 4K dedicato ad, nuovo capitolo della serieche si appresta a debuttare su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 27 ottobre.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, ci mostra Bayek in azione esplorativa in una veste inedita rispetto a quella mostrata fino ad oggi da Ubisoft. In aggiunta, nel corso del video, abbiamo prova dell'esistenza dei loot box all'interno del gioco: questi, acquistabili tramite valuta in-game (al momento, non vi è traccia di microtransazioni con soldi reali), consentiranno di ottenere "un'arma o uno scudo casuale".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Assassin's Creed: Orgins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha confermato che il gioco non avrà i "collezionabili fluttuanti" che da sempre contraddistinguono la serie.