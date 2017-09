Assassin's Creed Origins: pubblicato un breve teaser trailer in live action

ha da pco pubblicato un nuovo teaser trailer in live action diin cui possiamo osservare delle minacciose figure mascherate, probabilmente appartenenti al misterioso "ordine" presente nel gioco.

L'azienda ha inoltre annunciato tramite il filmato che nella giornata di domani condividerà un nuovo gameplay trailer. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Assassins Creed Origins sarà disponibile a partire dal 27 ottobre su Xbox One, Playstation 4 e PC. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima della versione Xbox One X, che abbiamo avuto modo di provare nel corso della Gamescom di Colonia.