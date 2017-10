Assassin's Creed Origins: pubblicato un nuovo trailer in live action

Quest'oggiha pubblicato uno spettacolare trailer in live action dedicato ad, in cui Bayek ci parla dei principi fondamentali e della nascita del Credo degli Assassini.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Assassin's Creed Origins sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre su Xbox One, Playstation 4 e PC. Il gioco supporterà PS4 Pro e Xbox One X e, come confermato da Ubisoft poche ore fa, utilizzerà una risoluzione dinamica su tutte le console. Segnaliamo, infine, che coloro che prenoteranno la Limited Edition su Amazon Italia otterranno il Pacchetto Mercenario, che include una spada, un arco e uno scudo esclusivi.