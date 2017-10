Assassin's Creed Origins: rivelato il peso della versione Xbox One

Come rivelato dalla pagina del prodotto disponibile sul marketplace di, la versione Xbox One dipeserà in totale 42.3GB, una cifra leggermente superiore ai 40.27GB di, ultimo capitolo della saga uscito circa due anni fa.

Il peso del download potrebbe variare da regione a regione, a causa di motivi di localizzazione, ma una differenza ancora più sensibile dovrebbe essere presentata dalla versione Xbox One X, che farà utilizzo degli asset in 4K. A tal riguardo, Microsoft ha già dichiarando di star sviluppando una tecnologia che permetterà di ottimizzare i download sulle console Xbox One.

Ricordiamo infine che Assassin's Creed: Origins farà il suo debutto il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Qui potete dare uno sguardo ad un recente trailer cinematico pubblicato da Ubisoft.