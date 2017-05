Assassin's Creed Origins sarà ambientato in Egitto e avrà due protagonisti?

L'insider Liam Robertson ha ricevuto alcuni dettagli sul nuovoda una fonte (anonima) molto vicina al progetto, che in passato si è rivelata affidabile per quanto riguarda i progetti di. Di seguito, i dettagli trapelati.

Il gioco, conosciuto con il nome in codice Assassin's Creed Empire, si intitolerà Assassin's Creed Origins e sarà annunciato all'E3 di Los Angeles, con uscita prevista per l'autunno 2017. Il titolo sarà completamente open world e ambientato nell'Antico Egitto, apparentemente i protagonisti saranno due, uno maschile e uno femminile.

Il sistema di progressione del personaggio viene descritto simile a quello di The Elder Scrolls V Skyrim, il gameplay porrà un grande enfasi sull'esporazione e offrirà una maggior libertà rispetto ai precedenti giochi della serie. La fonte descrive Origins come "il gioco di Assassin's Creed più grande e vasto di sempre fino ad oggi." Sembra confermata anche la presenza dei combattimenti navali, con le barche che potranno essere utilizzate anche per gli spostamenti, si mormora infatti di possibili viaggi tra l'Egitto e la Grecia.

La fonte ha visionato anche un video di Assassin's Creed Origins che mostra alcune scene ambientate in Egitto e successivamente altre location e periodi storici come il continente asiatico, la Francia durante la seconda Guerra Mondiale e l'Abstergo ai giorni nostri. Non è chiaro se questo filmato sia solamente ad uso interno o se verrà mostrato al pubblico.

Nei giorni scorsi, Assassin's Creed Origins è trapelato nel database di un noto rivenditore insieme a Far Cry 5, non è escluso che questi siano i due grandi annunci di Ubisoft in programma per l'E3 2017. Al momento, il publisher francese non ha ancora fissato una conferenza per la fiera di Los Angeles, che si terrà dal 13 al 15 giugno.