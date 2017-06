La catena americana Target ha già inserito nei propri listini le card preorder di, svelando anche l'esistenza di unadel nuovo gioco, in arrivo presumibilmente entro fine anno.

La carta in questione permette di prenotare Assassin's Creed Origins Steelbook Gold Edition, questa edizione include il gioco completo con Deluxe Pack, Season Pass e custodia Steelbook in metallo. Svelato anche il logo del gioco mentre non ci sono riferimenti alla data di uscita. Per saperne di più sul nuovo Assassin's Creed dovremo attendere la conferenza E3 di Ubisoft in programma lunedì 13 giugno alle 21:00, ora italiana.