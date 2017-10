Assassin's Creed Origins: trapela la lista dei Trofei Sbloccabili

ExoPhase ha pubblicato la lista completa dei Trofei sbloccabili di. Il nuovo giocopotrà contare su 35 Trofei di Bronzo, 15 d'Argento, uno d'Oro e uno di Platino, denominato "".

Riportiamo di seguito l'elenco dei Trofei con descrizione in italiano, attenzione perchè la lista contiene spoiler sulla trama e le meccaniche di gioco.

Trofei Assassin's Creed Origins

Conquistali tutti!

Ottieni tutti i trofei.



Primi passi

Completa il prologo.



Un po' di riscaldamento

Completa la missione principale "Aya".



Il mare

Completa la missione principale "Pompeo Magno".



Lo Scarabeo

Completa la missione principale "Le menzogne dello Scarabeo".



La Iena

Completa la missione principale "La Iena".



Il Coccodrillo

Completa la missione principale "I denti del Coccodrillo".



La Lucertola

Completa la missione principale "Il volto della Lucertola".



L'assedio

Completa la missione principale "Le conseguenze".



Sveglia!

Completa la sequenza onirica della missione principale.



Ci siamo quasi

Completa la missione principale "La cerimonia finale".



La fine

Completa l'ultima missione principale.

Io sono leggenda

Equipaggia solo oggetti eccellenti.



Non ho più nulla da imparare

Acquisisci un'abilità Maestro.



Surriscaldamento

Assisti a una pioggia di insetti nel deserto.



Morituri te salutant

Completa tutti gli eventi dell'arena di Crocodilopoli.



Colpo di grazia!

Finisci un boss dell'arena con un attacco Ultra.



Ben-Hur

Vinci il primo torneo dell'ippodromo.



Furia stradale

Elimina un avversario in una corsa dell'ippodromo.



Più sono grossi…

Sconfiggi gli elefanti da guerra Qadesh e Reshef.



Squartatore

Uccidi tre nemici con un colpo solo.



L'uomo che sussurrava alle frecce

Uccidi un nemico con l'arco da predatore controllando la freccia da più di 60 metri.



Perle di saggezza

Completa tutti gli eremi.



Il cerchio della vita

Nutri un predatore con un cadavere.



I sette contadini

Completa la missione secondaria "I sette contadini".



Celebrazioni

Completa la missione secondaria "Signora della strage".



L'ombra d'Egitto

Uccidi 10 nemici di fila senza farti scoprire.



Distruttore

Distruggi 100 oggetti.



Conosco la mia terra

Svela l'intera mappa.



Il predatore della tomba perduta

Completa una tomba.



Da qui si vede casa mia!

Raggiungi la "Vetta del mondo" nel Deserto nero.



Appuntamento al buio

Conduci un leone domato da un coccodrillo.



Dov'è la mia bandiera nera?

Sconfiggi 8 capitani di nave.



Fotografo

Scatta una foto in cinque territori diversi.



Complicanze

Uccidi un nemico avvelenato di livello 35+ usando la torcia in meno di 30 secondi.



Libero come un'aquila

Usa l'aquila per un totale di 30 minuti.



Triatleta

Nuota per 1.500 metri, usa un mezzo di trasporto per 40 chilometri e corri per 10 chilometri.



Arciere del mese

Uccidi un nemico colpendolo alla testa con una freccia mentre ti trovi in aria.



BOOM!

Uccidi 30 nemici colpendo le giare d'olio con frecce incendiarie.



Auriga esperto

Usa ogni tipo di mezzo di trasporto almeno una volta.



Vecchie abitudini

Completa tutti i luoghi.



Scappa!

Fuggi da tre scontri con gli ippopotami.



Elementare, Bayek

Svela il mistero di un papiro.



Riduci, riutilizza, ricicla

Vendi 100 cianfrusaglie in una volta sola.



Namasté

Usa Alba e tramonto per accelerare il tempo 30 volte.



Ne mancano solo 8880…

Raggiungi il livello 20.



Astronomo

Completa tutti e 12 i cerchi di pietre.



Maestro d'apnea

Completa 15 luoghi subacquei.



Sfida l'autorità

Sconfiggi un phylax.



Tuttofare

Crea 20 oggetti.



Roooaaarrrrr!

Doma un leone.

