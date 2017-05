Assassin's Creed Origins: trapelano trailer (falso) e T-Shirt del protagonista

Con l'E3 alle porte si moltiplicano online le indiscrezioni sui giochi più chiacchierati degli ultimi mesi. Fra questi sicuramente troviamo il nuovo(conosciuto al momento con il sottotitolo), oggi protagonista di due interessanti rumor.

Nelle scorse ore è stato pubblicato online un breve filmato (che trovate in apertura), spacciato per un frammento del trailer di annuncio che sarà condiviso da Ubisoft durante la sua conferenza E3, tuttavia poco dopo è stato confermato che si trattava di un falso.



Ma non è finita qui: su Facebook è comparsa la foto (scattata a detta dell'autore in un negozio della catena GameStop, il paese di provenienza non è chiaro) di una maglietta che ritrarrebbe il protagonista del gioco, chiamato Bayek. Anche questai mmagine è però stata rimossa dalla fonte. Per saperne di più su Assassin's Creed Origins non ci resta che attendere l'E3 2017, quando Ubisoft dovrebbe ufficialmente togliere i veli al nuovo episodio della saga.