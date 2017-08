Rispondendo a una serie di domande su Twitter, il Game Directorha assicurato chesta lavorando scrupolosamente sulla versione PC di, con l'obiettivo di dare vita a un titolo di alta qualità.

Ashraf Ismail fa sapere che il team sta lavorando alla versione PC "con tutto l'amore possibile" e ribadisce come l'obiettivo sia quello di offrire alla community un prodotto curatissimo sotto tutti i punti di vista.

Assassin's Creed Origins è attualmente atteso per il 27 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One (con supporto per Xbox One X) e PC Windows.