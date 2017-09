Assassin's Creed Origins: Ubisoft propone un paio di cuffie in oro a €50.000

Se ladivi sembrava troppo costosa, allora dovreste ricredervi.ha infatti annunciato un paio di cuffie a tema ricoperte con oro da 18 carati, proponendole al prezzo da capogiro di

Per creare questo modello di cuffie, Ubisoft ha collaborato con la prestigiosa casa francese Tournaire, ideando un prodotto che chiaramente non bada a spese. Come se non bastasse, insieme alle cuffie si potrà acquistare un busto placcato in oro di Bayek, il protagonista di Assassin's Creed Origins, disponibile in soli 10 esemplari al prezzo di 12.000 euro. Insomma, con 62.000 euro potreste portarvi a casa il set completo per non farvi mancare nulla.

Se invece volete optare per qualcosa di più accessibile, si potranno acquistare le cuffie wirless ufficiali di Assassin’s Creed Origins al prezzo di 249,99 euro (potete vederle nell'immagine riportata in calce). Cosa ne pensate?